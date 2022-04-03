В Казахстане предотвращено покушение на Касыма-Жомарта Токаева

Новости Казахстана. В Казахстане предотвратили покушение на президента страны Касыма-Жомарта Токаева и высокопоставленных госслужащих. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

пецслужбам удалось задержать агента иностранной разведки. У него изъяли снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и крупную сумму денег. Кроме покушения он отрабатывал задания по антироссийской пропаганде в Казахстане. Задержанный признал свою вину.

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