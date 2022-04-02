В Мадриде +12°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 апреля

В Париже синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков, столбик термометра здесь покажет +8 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +6 °С, ожидается пасмурная погода без существенных осадков. В Риме преимущественно дождь и до +13 °С. В Мадриде переменная облачность, осадков не ожидается, температура воздуха днем прогреется до +12 °С.

В столице Болгарии столбик термометра покажет +12 °С, однако ожидаются осадки в виде дождя. В Анкаре +17 °С, синоптики прогнозируют пасмурную погоду без существенных осадков. В Афинах +18 °С и переменная облачность.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге обещают переменную облачность, но без существенных осадков. Температура воздуха составит +6 °С. В Вильнюсе +7 °С и переменная облачность, осадков также не ожидается. В Варшаве пасмурно, без осадков, воздух днем прогреется до +7 °С. В Киеве синоптики обещают также пасмурную погоду без существенных осадков и только +3 °С. В Москве температура воздуха составит также +3 °С, здесь ожидаются осадки в виде мокрого снега.