В Германии чиновники призывают жителей сократить потребление газа, при этом повышают себе зарплаты

Новости Германии. Немецкое правительство нашло оригинальный способ борьбы с энергетическим и экономическим кризисами. Например, чтобы сохранить запасы газа, чиновники призвали население сократить его потребление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого, предупредив жителей Германии о наступлении тяжелых времен и скором падении благосостояния, предложили перейти в режим жесткой экономии. А сами министры быстро повысили себе зарплаты, видимо, подумав, что честно заслужили надбавку за быстрое и эффективное решение экономических проблем за счет населения. Канцлер ФРГ стал зарабатывать на 345 евро больше, остальные члены кабмина несколько скромнее – всего на 275.