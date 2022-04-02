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В Германии чиновники призывают жителей сократить потребление газа, при этом повышают себе зарплаты

02 апреля 2022 18:01
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Новости Германии. Немецкое правительство нашло оригинальный способ борьбы с энергетическим и экономическим кризисами. Например, чтобы сохранить запасы газа, чиновники призвали население сократить его потребление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии чиновники призывают жителей сократить потребление газа, при этом повышают себе зарплаты-1

Кроме этого, предупредив жителей Германии о наступлении тяжелых времен и скором падении благосостояния, предложили перейти в режим жесткой экономии. А сами министры быстро повысили себе зарплаты, видимо, подумав, что честно заслужили надбавку за быстрое и эффективное решение экономических проблем за счет населения. Канцлер ФРГ стал зарабатывать на 345 евро больше, остальные члены кабмина несколько скромнее – всего на 275.

В Германии чиновники призывают жителей сократить потребление газа, при этом повышают себе зарплаты-4

Стоит отметить, что предыдущее правительство во главе с Ангелой Меркель отказалось от повышения зарплаты в условиях кризиса.

В Германии резко подорожали продукты, а в Великобритании стоимость газа выросла на 80% за ночь. Читайте здесь.

# Экономический кризис # Ангела Меркель # Олаф Шольц # Фотофакт

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