Новости по тегу #Покушение

В интервью премьер-министр Роберт Фицо, на которого в мае было организовано покушение, заявил, что попытки причинить ему вред продолжаются.
Бывший сотрудник ЦРУ Сара Адамс назвала Рута аферистом и психопатом, и многие пытались не допустить, чтобы другие стали его жертвами.
15 сентября он пытался напасть на Трампа возле его гольф-клуба во Флориде.
Мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до полумиллиона долларов.
Покушение на Дональда Трампа – самая обсуждаемая новость 16 сентября. В нем просматривается украинский след.
Во время покушения целились не в него, а в простых американцев, интересы которых он защищает. Правда, нынешний инцидент вряд ли даст такой же эффект, как предыдущее покушение, совершенное в Пенсильвании 13 июля.
Пока тот был занят игрой, по нему стал стрелять мужчина, который прятался в кустах. Трамп, который находился в нескольких сотнях метрах от нападавшего, на этот раз отделался легким испугом.
Злоумышленника заметили сотрудники секретной службы, которые открыли по нему огонь. Мужчина сбежал, бросив свои вещи, и пытался скрыться на автомобиле.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00