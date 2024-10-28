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Новости по тегу #Покушение

Премьер Словакии сообщил о новой попытке совершить покушение на него
28 октября 2024 11:54

Премьер Словакии сообщил о новой попытке совершить покушение на него

Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал убить Путина и Ким Чен Ына
17 сентября 2024 10:07

Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал убить Путина и Ким Чен Ына

WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа хотел убить Путина и Ким Чен Ына
17 сентября 2024 09:36

WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа хотел убить Путина и Ким Чен Ына

Подозреваемому в покушении на Трампа предъявлены обвинения
17 сентября 2024 08:01

Подозреваемому в покушении на Трампа предъявлены обвинения

В покушении на Трампа просматривается украинский след – что известно о нападавшем?
16 сентября 2024 13:50

В покушении на Трампа просматривается украинский след – что известно о нападавшем?

Трамп заявил, что покушение устроено лишь с целью убрать его из президентской гонки
16 сентября 2024 11:42

Трамп заявил, что покушение устроено лишь с целью убрать его из президентской гонки

Трамп вновь вошёл в заголовки мировых СМИ – что известно о покушении на кандидата в президенты США?
16 сентября 2024 08:49

Трамп вновь вошёл в заголовки мировых СМИ – что известно о покушении на кандидата в президенты США?

Очередная попытка покушения совершена на Дональда Трампа – детали происшествия
16 сентября 2024 06:44

Очередная попытка покушения совершена на Дональда Трампа – детали происшествия

Маск заявил, что его дважды пытались убить за последние 8 месяцев
14 июля 2024 13:05

Маск заявил, что его дважды пытались убить за последние 8 месяцев

На Дональда Трампа совершили покушение – 20-летний стрелок убит
14 июля 2024 12:53

На Дональда Трампа совершили покушение – 20-летний стрелок убит

Обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии заключили под стражу
18 мая 2024 16:51

Обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии заключили под стражу

В Словакии состоится первое слушание по делу о покушении на Фицо
18 мая 2024 08:28

В Словакии состоится первое слушание по делу о покушении на Фицо