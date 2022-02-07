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Ситуация стабилизирована. В Алматы отменяют оранжевый уровень террористической опасности

07 февраля 2022 07:45
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Новости Казахстана. В Алматы отменяют оранжевый уровень террористической опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ситуация стабилизирована. В Алматы отменяют оранжевый уровень террористической опасности-1

Ситуация в городе полностью стабилизирована, все давно работают в штатном режиме. Усиленную службу продолжат нести только специальные и правоохранительные органы на всякий случай. В остальном – о прошлых беспорядках ничего не напоминает.  

Ситуация стабилизирована. В Алматы отменяют оранжевый уровень террористической опасности-4

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Жители выступили против двукратного роста цен на газ.  

# Протесты в Казахстане # Фотофакт

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