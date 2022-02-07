Ситуация стабилизирована. В Алматы отменяют оранжевый уровень террористической опасности

Новости Казахстана. В Алматы отменяют оранжевый уровень террористической опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. В Алматы отменяют оранжевый уровень террористической опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в городе полностью стабилизирована, все давно работают в штатном режиме. Усиленную службу продолжат нести только специальные и правоохранительные органы на всякий случай. В остальном – о прошлых беспорядках ничего не напоминает.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Жители выступили против двукратного роста цен на газ.