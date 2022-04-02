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Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль 136 населённых пунктов

02 апреля 2022 18:02
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В Украине продолжается операция по освобождению территории Донбасса от украинских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под полный контроль 136 населенных пунктов.

Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль 136 населённых пунктов-1

ВСУ по-прежнему подвергает массированному обстрелу города и поселки. Только за сутки там упало около сотни снарядов и ракет. Для того чтобы вывести мирное население из зоны боев, в Украине накануне, 1 апреля, было открыто девять гуманитарных коридоров. Почти на всех организован беспрепятственный выход всех желающих.

Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль 136 населённых пунктов-4

Несколько иная ситуация в Донбассе. По сообщениям властей ЛНР, там украинские военные не дают выходить местным жителям и не пропускают через блокпосты, ставя под угрозу жизнь людей.

# Международная политика # Фотофакт

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