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В Казахстане задержаны двое иностранцев за участие в протестах и нападение на силовиков

15 февраля 2022 20:45
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Новости Казахстана. В Казахстане арестованы два иностранца за нападение на полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Казахстане задержаны двое иностранцев за участие в протестах и нападение на силовиков -1

Во время январских беспорядков в Алмате они избили нескольких силовиков и приняли активное участие в штурме здания городской администрации. Как заявили в Генпрокуратуре их личности установили в результате идентификации видеоматериалов.  

# Протесты в Казахстане # Фотофакт

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