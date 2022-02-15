В Казахстане задержаны двое иностранцев за участие в протестах и нападение на силовиков

Новости Казахстана. В Казахстане арестованы два иностранца за нападение на полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время январских беспорядков в Алмате они избили нескольких силовиков и приняли активное участие в штурме здания городской администрации. Как заявили в Генпрокуратуре их личности установили в результате идентификации видеоматериалов.