Новости Казахстана. В Казахстане начали выплачивать компенсацию предпринимателям, пострадавшим от беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. В Казахстане начали выплачивать компенсацию предпринимателям, пострадавшим от беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максимально упрощена процедура возмещения ущерба. Для этого надо лишь подать электронную заявку и заключение судебной экспертизы. Как заявили сегодня, 31 января, в правительстве страны, 17 бизнесменов уже получили выплаты на общую сумму 78 тысяч долларов. Власти делают все, чтобы как можно скорее восстановить работу среднего и малого бизнеса, который пострадал при погромах.
Массовые беспорядки произошли в начале января. Их участники громили магазины, нападали на полицейских и военных. Президент Казахстана заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП.