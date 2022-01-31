В Казахстане начали выплачивать компенсацию предпринимателям, пострадавшим от беспорядков

Максимально упрощена процедура возмещения ущерба. Для этого надо лишь подать электронную заявку и заключение судебной экспертизы. Как заявили сегодня, 31 января, в правительстве страны, 17 бизнесменов уже получили выплаты на общую сумму 78 тысяч долларов. Власти делают все, чтобы как можно скорее восстановить работу среднего и малого бизнеса, который пострадал при погромах.