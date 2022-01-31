Прямой эфир

В Казахстане начали выплачивать компенсацию предпринимателям, пострадавшим от беспорядков

31 января 2022 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. В Казахстане начали выплачивать компенсацию предпринимателям, пострадавшим от беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Казахстане начали выплачивать компенсацию предпринимателям, пострадавшим от беспорядков-1

Максимально упрощена процедура возмещения ущерба. Для этого надо лишь подать электронную заявку и заключение судебной экспертизы. Как заявили сегодня, 31 января, в правительстве страны, 17 бизнесменов уже получили выплаты на общую сумму 78 тысяч долларов. Власти делают все, чтобы как можно скорее восстановить работу среднего и малого бизнеса, который пострадал при погромах.  

В Казахстане начали выплачивать компенсацию предпринимателям, пострадавшим от беспорядков-4

Массовые беспорядки произошли в начале января. Их участники громили магазины, нападали на полицейских и военных. Президент Казахстана заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП.  

# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экстренное заседание Совбеза ООН из-за Украины созывают США
31 января 2022 11:55

Экстренное заседание Совбеза ООН из-за Украины созывают США

В Пекине прошла репетиция праздничного фейерверка к открытию Олимпиады
31 января 2022 10:27

В Пекине прошла репетиция праздничного фейерверка к открытию Олимпиады

Из-за дорогой электроэнергии в Болгарии перестанут освещать улицы
31 января 2022 09:26

Из-за дорогой электроэнергии в Болгарии перестанут освещать улицы