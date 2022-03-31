В ДНР будет создана новая администрация Мариуполя

К ситуации в Украине. Количество обстрелов заметно сократилось, но назвать ситуацию спокойной по-прежнему сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание приковано к Мариуполю. Сейчас по указу главы ДНР там создается новая администрация. Кто возглавит руководство городом, пока непонятно. Но то, что он постепенно возвращается к жизни, – факт. В освобожденных районах Мариуполя заколачивают вылетевшие окна и налаживают быт. За российской гуманитаркой очереди длиной в километры. Продолжается эвакуация жителей, которых теперь радуют такие простые вещи, как еда и вода.

У нас стоит чайник, кофе, варенье, мед, пряники, печеньки – все. Они приходят с полвосьмого до девяти.

Это детям. У нас 10 детей. Мы им приготовили апельсины, бананы. Это принесли сегодня, знают, что у нас 10 деток. Конфетки.