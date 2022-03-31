«Сотни миллионов злотых». В Польше не справляются с наплывом украинских беженцев

В ЛНР от украинских силовиков пострадал поселок Донецкий, заявили в республике. В ДНР сообщают об обстрелах Докучаевска. Лучше опасные территории покинуть, но к выбору принимающей стороны подойти с особым вниманием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, например, в Польше уже не справляются с наплывом украинских беженцев.