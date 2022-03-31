В Москве предложили расширить список «рублёвых» товарных позиций. Как укрепляется российская валюта?

Первый шаг на пути к финансовой независимости России сделан. Эффект подобных действий не стал себя ожидать. Российский рубль отыграл весь санкционный удар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс доллара снизился с пресловутых 140 до 83. Уровень инфляции в России за март 2022 года оказался ниже, чем в странах Европейского союза. Это и понятно. Чем больше расширяется область хождения российских рублей, тем более они становятся востребованы на рынке, а значит, и дороже.

Все вполне объяснимо и логично: России удобны расчеты в национальной валюте, это придает стабильность курсу, вынуждает иностранцев возвращаться на ее валютный рынок, поддерживает рубль. Таким образом, сокращается зависимость экономики от иностранной валюты, которая становится все более «токсичной».