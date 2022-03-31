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В Москве предложили расширить список «рублёвых» товарных позиций. Как укрепляется российская валюта?

31 марта 2022 19:30
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Первый шаг на пути к финансовой независимости России сделан. Эффект подобных действий не стал себя ожидать. Российский рубль отыграл весь санкционный удар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс доллара снизился с пресловутых 140 до 83. Уровень инфляции в России за март 2022 года оказался ниже, чем в странах Европейского союза. Это и понятно. Чем больше расширяется область хождения российских рублей, тем более они становятся востребованы на рынке, а значит, и дороже.

В Москве предложили расширить список «рублёвых» товарных позиций. Как укрепляется российская валюта?-1

Все вполне объяснимо и логично: России удобны расчеты в национальной валюте, это придает стабильность курсу, вынуждает иностранцев возвращаться на ее валютный рынок, поддерживает рубль. Таким образом, сокращается зависимость экономики от иностранной валюты, которая становится все более «токсичной».

В Москве предложили расширить список «рублёвых» товарных позиций. Как укрепляется российская валюта?-4

Пока Европа в стадии «отрицания», однако некоторые европейские эксперты считают, что скоро наступит стадия принятия, ведь в ближайшие годы Европа вряд ли сможет отказаться от российского газа. В Кремле сообщили, что Москва уже просчитывает план действий на случай, если страны ЕС не станут платить в рублях. Там подчеркнули, что «бесплатного газа не бывает».

В Москве предложили расширить список «рублёвых» товарных позиций. Как укрепляется российская валюта?-7

В Москве предложили расширить список «рублевых» товарных позиций за счет удобрений, нефти, угля, масла, металлов, леса. Таким образом, отказ от доллара открывает путь к реальной экономической многополярности без диктата одного заокеанского центра.

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# Экономика # Фотофакт

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