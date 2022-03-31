Песков: встреча Путина и Зеленского возможна только после финальной стадии договора между двумя странами

Встреча президентов России и Украины возможна только после финальной стадии договора между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Составить будущий договор обе делегации планируют уже на предстоящей неделе. А после его можно будет вынести на рассмотрение глав государств. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия. Также, по его словам, следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет уже 1 апреля в онлайн-формате.