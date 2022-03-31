Песков: встреча Путина и Зеленского возможна только после финальной стадии договора между двумя странами

Встреча президентов России и Украины возможна только после финальной стадии договора между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча президентов России и Украины возможна только после финальной стадии договора между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Составить будущий договор обе делегации планируют уже на предстоящей неделе. А после его можно будет вынести на рассмотрение глав государств. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия. Также, по его словам, следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет уже 1 апреля в онлайн-формате.
Однако, несмотря на продвигающийся переговорный процесс, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские военные выпустили по территориям ДНР и ЛНР более 50 боеприпасов, в том числе гранаты, мины и ракету «Точка-У». На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в районе конфликта остается тяжелой. Самая критическая ситуация в Харькове. В городе введен комендантский час.