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Песков: встреча Путина и Зеленского возможна только после финальной стадии договора между двумя странами

31 марта 2022 13:00
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Встреча президентов России и Украины возможна только после финальной стадии договора между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песков: встреча Путина и Зеленского возможна только после финальной стадии договора между двумя странами-1

Составить будущий договор обе делегации планируют уже на предстоящей неделе. А после его можно будет вынести на рассмотрение глав государств. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия. Также, по его словам, следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет уже 1 апреля в онлайн-формате.

Песков: встреча Путина и Зеленского возможна только после финальной стадии договора между двумя странами-4

Однако, несмотря на продвигающийся переговорный процесс, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские военные выпустили по территориям ДНР и ЛНР более 50 боеприпасов, в том числе гранаты, мины и ракету «Точка-У». На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в районе конфликта остается тяжелой. Самая критическая ситуация в Харькове. В городе введен комендантский час.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Давид Арахамия # Владимир Путин # Фотофакт

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