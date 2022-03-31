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Сегрей Лавров: мы расцениваем результаты переговоров в Стамбуле как позитивное продвижение вперёд

31 марта 2022 10:12
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Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет 1 апреля в онлайн-формате. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что за предстоящую неделю страны планируют согласовать проект будущего договора, который можно будет вынести на рассмотрение глав государств.

Сегрей Лавров: мы расцениваем результаты переговоров в Стамбуле как позитивное продвижение вперёд-1

Основные положения будущего договора согласовали на прошедших ранее переговорах в Стамбуле. Обе делегации добились определенного прогресса в решении сложившегося конфликта. Об этом заявил и министр иностранных дел России.

Сегрей Лавров: мы расцениваем результаты переговоров в Стамбуле как позитивное продвижение вперёд-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы расцениваем результаты переговоров, которые состоялись вчера в Стамбуле, как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат. Но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, неблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю это существенным прогрессом.

Несмотря на продвигающийся переговорный процесс, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские военные выпустили по территориям ДНР и ЛНР более 30 боеприпасов, в том числе гранаты и ракету «Точка-У». На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в регионе конфликта остается тяжелой. Самая критическая ситуация в Харькове. В городе введен комендантский час.

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# Международная политика # Сергей Лавров # Давид Арахамия # Фотофакт

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