Сегрей Лавров: мы расцениваем результаты переговоров в Стамбуле как позитивное продвижение вперёд

Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет 1 апреля в онлайн-формате. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что за предстоящую неделю страны планируют согласовать проект будущего договора, который можно будет вынести на рассмотрение глав государств.

Основные положения будущего договора согласовали на прошедших ранее переговорах в Стамбуле. Обе делегации добились определенного прогресса в решении сложившегося конфликта. Об этом заявил и министр иностранных дел России.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы расцениваем результаты переговоров, которые состоялись вчера в Стамбуле, как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат. Но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, неблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю это существенным прогрессом.

Несмотря на продвигающийся переговорный процесс, обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские военные выпустили по территориям ДНР и ЛНР более 30 боеприпасов, в том числе гранаты и ракету «Точка-У». На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в регионе конфликта остается тяжелой. Самая критическая ситуация в Харькове. В городе введен комендантский час.

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