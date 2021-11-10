Украина усиливает границы, а ЕС собирает экстренный саммит. Что происходит в мире из-за беженцев на польской границе?

Новости Беларуси. За ситуацией на польской границе сейчас следит весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ЕС собираются обсудить расширение санкций против официального Минска. Германия предлагает разместить мигрантов на территории Украины, а Россия готова всячески помогать Беларуси. Обо всем этом подробнее – в сюжете Валерии Попковой.

На фоне миграционного кризиса Брюссель в очередной раз собирается рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении Беларуси. В первую очередь такую инициативу поддерживает Польша. Все это ЕС будет обсуждать на экстренном саммите 15 ноября. На фоне таких заявлений Россия призывает не перекладывать вину за миграционный кризис на Беларусь. По словам официального представителя МИД страны Марии Захаровой, кризис вызван силовыми интервенциями Запада в регион Ближнего Востока и севера Африки, а также последствиями провальной операции в Афганистане. К слову, ситуацию на границе 10 ноября обсудили в Москве во время совместного заседания коллегии МИД Беларуси и России. Сергей Лавров призвал ЕС избегать двойных подходов в решении одинаковых проблем и напомнил мировому сообществу, откуда растут ноги миграционного кризиса. Лавров о причинах миграционного кризиса: ноги растут из политики, которую Запад проводил в отношении Ближнего Востока. Читайте здесь.

А вот один из депутатов от социал-демократической партии Германии предложил свое решение существующей проблемы. Он считает необходимым обратиться к Украине с просьбой разместить на ее территории мигрантов, которые сейчас находятся на польской границе. Однако Украина о готовности принять беженцев пока не заявляла. Скорее наоборот. Во время телефонного разговора Владимира Зеленского и Анджея Дуды было заявлено о намерении усилить защиту на украинско-белорусской границе. Владимир Макей: мигранты не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания. Читайте здесь.