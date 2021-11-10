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Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию с беженцами на границах Беларуси

10 ноября 2021 13:07
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Миграционный кризис на белорусской границе стал темой телефонного разговора президента России Владимира Путина с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию с беженцами на границах Беларуси-1

Они подробно рассмотрели ситуацию с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС и выразили озабоченность гуманитарными последствиями кризиса. Отмечается, что президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем «в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском». Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему.

# Беженцы # Ангела Меркель # Владимир Путин # Фотофакт

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