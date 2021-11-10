«Гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей». В ООН заявили о готовности помочь с проблемой беженцев на границе

В ООН заявили, что готовы помочь в решении проблем мигрантов на границе. В организации призвали срочно урегулировать «тупиковую ситуацию», в которой оказались беженцы, прибывшие в район восточных рубежей ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении недель эти люди находятся в бедственном положении, зафиксировано уже восемь случаев смерти среди них. Беженцы – просители убежища, и они стали «заложниками политического тупика, который должен быть решен».

В ООН призвали обеспечить беспрепятственный доступ к группе мигрантов на границе для предоставления гуманитарной помощи, а также для того, чтобы те, кто этого пожелает, могли на месте подать просьбу о предоставлении убежища.