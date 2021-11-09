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Лавров о причинах миграционного кризиса: ноги растут из политики, которую Запад проводил в отношении Ближнего Востока

09 ноября 2021 19:27
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Новости Беларуси. Беларусь неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу по всем проблемным вопросам и призывала европейские государства отказаться от дискриминации в отношении мигрантов. С таким заявлением выступил глава белорусской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Макей: мигранты не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания – читать здесь.  

Лавров о причинах миграционного кризиса: ноги растут из политики, которую Запад проводил в отношении Ближнего Востока-1

По ситуации на белорусско-польской границе высказался и российский коллега Владимира Макея. Сергей Лавров призвал ЕС избегать двойных подходов в решении одинаковых проблем и напомнил мировому сообществу, откуда растут ноги миграционного кризиса.  

Лавров о причинах миграционного кризиса: ноги растут из политики, которую Запад проводил в отношении Ближнего Востока-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права и, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят. А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам. Демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал и агрессивно пытался насаждать по всему миру. А когда встречал мало-мальски серьезные сопротивления, пускался в военные авантюры.  

# Международная политика # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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