Лавров о причинах миграционного кризиса: ноги растут из политики, которую Запад проводил в отношении Ближнего Востока

Новости Беларуси. Беларусь неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу по всем проблемным вопросам и призывала европейские государства отказаться от дискриминации в отношении мигрантов. С таким заявлением выступил глава белорусской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права и, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят. А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам. Демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал и агрессивно пытался насаждать по всему миру. А когда встречал мало-мальски серьезные сопротивления, пускался в военные авантюры.