Уиткофф представил Путину Грюнбаума, участвующего в переговорах впервые

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф познакомил лидера РФ Владимира Путина с комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом, который принимал участие в переговорах впервые. Об этом пишет РИА Новости.

Этот визит американской делегации, в которую также вошли зять лидера США Джаред Кушнер и сам Уиткофф, стал для него первым в этом году.

Ранее Грюнбаум уже работал со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на встречах в Майами, а в декабре он подтвердил свое участие в переговорной команде США по украинскому урегулированию.

Он был избран уполномоченным и консультантом Белого дома в январе 2025 года, обладает опытом в сфере сделок слияния, поглощения и корпоративных преобразований, а также имеет диплом юриста Нью-Йоркского университета.

Фото: kremlin.ru