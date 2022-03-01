Удары по аэродромам и безвизовый режим для иностранных наёмников. О ситуации в Украине на данный момент

Украина продолжает страдать, в первую очередь от действий вооруженных соотечественников. Министр обороны России в очередной раз заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию. Вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР военные работают на защиту мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот сам Зеленский объявил безвизовый режим для тех, кто хочет крови. О реальной военной операции и битве фейков – материал Сергея Шуманского.

35 раз за последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР. Более 300 ракет обрушились на Донецк, Горловку и другие города и села. Обстрелы не прекращаются с 7 утра, за это время ранены как минимум 16 мирных жителей. В Горловке в результате атак украинских военных тысячи человек остались без воды и электричества.

Это момент прямого попадания украинской ракеты, выпущенной из РСЗО «Смерч». Она прилетела прямо в здание областной администрации. Так, в Харькове с помощью теракта попытались саботировать попытки мирового соглашения российской стороны с администрацией города. После произошедшего министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию. Вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР российские военные работают на защиту мирного населения. Также Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия в Украине. «Есть жертвы среди мирного населения». Горловка подверглась массированной атаке со стороны украинских военных. Читайте здесь.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Помимо смертельных провокаций, Зеленский готов привлечь к участию в боевых действиях и террористов. Для этого он отменил визы для иностранных наемников и выпустил из украинских тюрем отъявленных уголовников и отморозков. Была надежда на помощь западных союзников. Но некоторые из тех, кто еще вчера был на стороне Украины, уже отворачиваются от нее. Польша передумала направлять самолеты, а из Германии так и не доехали «Стингеры» и противотанковые ракеты. В этой ситуации Вооруженные силы России продолжают методично уничтожать технику националистов. Под контроль взяты районы вдоль всего азовского побережья. Выход украинских подразделений к морю полностью заблокирован.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:

Глубина продвижения группировки за прошедшие сутки составила 19 километров. Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. С сегодняшнего дня выход подразделений Вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован. 1 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста противовоздушной обороны. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов.