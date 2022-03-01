«Есть жертвы среди мирного населения». Горловка подверглась массированной атаке со стороны украинских военных

Ситуация в Украине остается напряженной. В Луганской и Донецкой областях продолжается операция по освобождению территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массированной атаке со стороны украинских военных утром 1 марта подвергся поселок Горловка. В результате чего ранены 16 мирных жителей. Разрушена городская больница. Повреждена насосная станция и линия электропередачи. Свыше 70 тысяч человек в ДНР сейчас без воды и электричества.

Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:

Есть жертвы среди мирного населения. 5 гражданских погибли, 23 получили ранения. Повреждено 22 жилых дома, 10 объектов гражданской инфраструктуры, 6 транспортных средств.

Зеленский готов привлечь к участию в боевых действиях террористов. Для этого отменил визы для иностранных наемников. Тем временем в мире все чаще вину за происходящее возглагают на Запад. Ряд таких заявлений накануне прозвучал в немецком Бундестаге. Свою позицию выразили в МИД Сирии. Там уверены, что США нарочно спровоцировали конфликт в Украине, чтобы отрезать Европу от российского газа. А украинского президента просто использовали, чтобы взорвать ситуацию. Не станет дело и за снабжением Украины оружием, уверены в сирийском МИД. Ведь ставки слишком высоки. Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Данные по ситуации в Украине на 1 марта – читайте здесь.

Желание разжиться вкупе с разрешением на оружие для всех желающих спровоцировали в Украине волну мародерства. Вооруженные нападения продолжаются на магазины, заправки и даже квартиры. В качестве прикрытия злоумышленники используют форму полицейских и военнослужащих. Приемы маскировки и провокаций в Украине встречаются все чаще. В Харькове с помощью теракта попытались саботировать попытки российской стороны договориться о жизнедеятельности города с администрацией. После произошедшего министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию. Российские военные вместе с народной милицией ДНР и ЛНР по-прежнему работают на защиту мирного населения. Сегодня, 1 марта, они освободили 29 населенных пунктов из-под контроля Киева и предложили два гуманитарных коридора для выезда жителей из Мариуполя, окружение которого планируют закончить уже сегодня.