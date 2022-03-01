«Есть жертвы среди мирного населения». Горловка подверглась массированной атаке со стороны украинских военных

Ситуация в Украине остается напряженной. В Луганской и Донецкой областях продолжается операция по освобождению территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в Украине остается напряженной. В Луганской и Донецкой областях продолжается операция по освобождению территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массированной атаке со стороны украинских военных утром 1 марта подвергся поселок Горловка. В результате чего ранены 16 мирных жителей. Разрушена городская больница. Повреждена насосная станция и линия электропередачи. Свыше 70 тысяч человек в ДНР сейчас без воды и электричества.
Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:
Есть жертвы среди мирного населения. 5 гражданских погибли, 23 получили ранения. Повреждено 22 жилых дома, 10 объектов гражданской инфраструктуры, 6 транспортных средств.
Зеленский готов привлечь к участию в боевых действиях террористов. Для этого отменил визы для иностранных наемников. Тем временем в мире все чаще вину за происходящее возглагают на Запад. Ряд таких заявлений накануне прозвучал в немецком Бундестаге. Свою позицию выразили в МИД Сирии. Там уверены, что США нарочно спровоцировали конфликт в Украине, чтобы отрезать Европу от российского газа. А украинского президента просто использовали, чтобы взорвать ситуацию. Не станет дело и за снабжением Украины оружием, уверены в сирийском МИД. Ведь ставки слишком высоки.
Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Данные по ситуации в Украине на 1 марта – читайте здесь.
Желание разжиться вкупе с разрешением на оружие для всех желающих спровоцировали в Украине волну мародерства. Вооруженные нападения продолжаются на магазины, заправки и даже квартиры. В качестве прикрытия злоумышленники используют форму полицейских и военнослужащих. Приемы маскировки и провокаций в Украине встречаются все чаще. В Харькове с помощью теракта попытались саботировать попытки российской стороны договориться о жизнедеятельности города с администрацией. После произошедшего министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию. Российские военные вместе с народной милицией ДНР и ЛНР по-прежнему работают на защиту мирного населения. Сегодня, 1 марта, они освободили 29 населенных пунктов из-под контроля Киева и предложили два гуманитарных коридора для выезда жителей из Мариуполя, окружение которого планируют закончить уже сегодня.
Сергей Шойгу, министр обороны России:
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего, с 24 февраля российские Вооруженные силы проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов.
Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Правда, встретить пострадавших готовы не все. Принять украинских беженцев отказались в Великобритании. Тем временем в Россию прибыли более 132 тысяч человек. Впрочем, покинуть Донбасс сегодня спешила и миссия ОБСЕ. Утром колонна автомобилей выдвинулась к границе с Россией. Позже появилась информация о захвате иностранных наблюдателей украинской Нацгвардией. Судьба сотрудников миссии пока неизвестна. Оставшиеся члены группы ОБСЕ из Украины уже уехали.
Читайте также:
Лукашенко: «Майдан сделал свое дело. При поддержке внешних сил был осуществлен государственный переворот»
Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Данные по ситуации в Украине на 1 марта
Лукашенко и Эрдоган провели телефонный разговор. Обсудили конфликт в Украине и санкции Запада