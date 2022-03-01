«О, говорит, недолетели снаряды». Жительница ЛНР рассказала о том, как украинские солдаты зарабатывают на конфликте

Российская военная операция продолжается в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЛНР украинские военные обстреляли три населенных пункта с применением реактивных систем залпового огня. В ДНР массированной атаке подвергся поселок Горловка. Почти 200 тысяч человек в ДНР сейчас без воды. Обстрел Донецка продолжается в эти минуты. Есть погибшие и раненые. Народная милиция ДНР рассказала о пострадавших от обстрела Донецка.

Не утрачена надежда на помощь союзников. Но некоторые из тех, кто был на стороне Украины, уже подводят. Польша передумала направлять Украине самолеты. Тем временем в мире вину за происходящее все чаще возглагают на Запад. Ряд таких заявлений накануне прозвучал в немецком Бундестаге. «Русские еще 15 лет назад предупреждали». Депутат из Германии высказался о ситуации в Украине.

Желание разжиться вкупе с разрешением на оружие для всех желающих спровоцировали в Украине волну мародерства. Есть и реальные солдаты украинской армии, которые не прочь поживиться за счет своего народа. Очевидцем того, как они зарабатывают на конфликте, стала жительница ЛНР.

Вот дома пустые, где свет не горит, они ходили с автоматами, высматривали. Взрывы пошли туда. Через некоторое время приезжает машина. О, говорит, недолетели снаряды. А перед этим они оттуда вытаскивали всю технику. Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Данные по ситуации в Украине на утро 1 марта читайте здесь.