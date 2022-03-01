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«О, говорит, недолетели снаряды». Жительница ЛНР рассказала о том, как украинские солдаты зарабатывают на конфликте

01 марта 2022 16:10
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Российская военная операция продолжается в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«О, говорит, недолетели снаряды». Жительница ЛНР рассказала о том, как украинские солдаты зарабатывают на конфликте-1

В ЛНР украинские военные обстреляли три населенных пункта с применением реактивных систем залпового огня. В ДНР массированной атаке подвергся поселок Горловка. Почти 200 тысяч человек в ДНР сейчас без воды. Обстрел Донецка продолжается в эти минуты.  

Есть погибшие и раненые. Народная милиция ДНР рассказала о пострадавших от обстрела Донецка.  

«О, говорит, недолетели снаряды». Жительница ЛНР рассказала о том, как украинские солдаты зарабатывают на конфликте-4

Не утрачена надежда на помощь союзников. Но некоторые из тех, кто был на стороне Украины, уже подводят. Польша передумала направлять Украине самолеты. Тем временем в мире вину за происходящее все чаще возглагают на Запад. Ряд таких заявлений накануне прозвучал в немецком Бундестаге.  

«Русские еще 15 лет назад предупреждали». Депутат из Германии высказался о ситуации в Украине.  

«О, говорит, недолетели снаряды». Жительница ЛНР рассказала о том, как украинские солдаты зарабатывают на конфликте-7

Желание разжиться вкупе с разрешением на оружие для всех желающих спровоцировали в Украине волну мародерства. Есть и реальные солдаты украинской армии, которые не прочь поживиться за счет своего народа. Очевидцем того, как они зарабатывают на конфликте, стала жительница ЛНР.  

«О, говорит, недолетели снаряды». Жительница ЛНР рассказала о том, как украинские солдаты зарабатывают на конфликте-10

Вот дома пустые, где свет не горит, они ходили с автоматами, высматривали. Взрывы пошли туда. Через некоторое время приезжает машина. О, говорит, недолетели снаряды. А перед этим они оттуда вытаскивали всю технику.  

Жители ДНР и ЛНР продолжают эвакуироваться. Данные по ситуации в Украине на утро 1 марта читайте здесь.  

«О, говорит, недолетели снаряды». Жительница ЛНР рассказала о том, как украинские солдаты зарабатывают на конфликте-13

Провокации в Украине встречаются все чаще. В Харькове с помощью теракта попытались саботировать попытки российской стороны договориться о жизнедеятельности города с администрацией. После произошедшего министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию. Российские военные вместе с народной милицией ДНР и ЛНР по-прежнему работают на защиту мирного населения. 1 марта они освободили 29 населенных пунктов из-под контроля Киева и предложили два гуманитарных коридора для выезда жителей из Мариуполя, окружение которого планируют закончить сегодня. Также Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия в Украине.  

«Есть жертвы среди мирного населения». Горловка подверглась массированной атаке со стороны украинских военных.  

# Международная политика # Екатерина Забенько # Сергей Шойгу # Фотофакт

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