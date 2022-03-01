Лавров: в обмен на беспрекословное послушание Украины Запад на всё закрывает глаза

Украина продолжает страдать, в первую очередь от действий вооруженных соотечественников. Министр обороны России в очередной раз заявил, что российская армия не оккупирует украинскую территорию. Вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР военные работают на защиту мирного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот сам Зеленский объявил безвизовый режим для тех, кто хочет крови.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Нынешний киевский режим – яркий пример того, что, когда ты верноподданный вассал гегемона и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России, тебе дозволено все. Ты можешь попирать любые права человека, свободы, просто убивать людей, культивировать неонацистские традиции и порядки. В обмен на твою беспрекословную преданность и послушание «цивилизованный» Запад на все это будет закрывать глаза. Более того, на днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца.

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