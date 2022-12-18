«У Турции просто нет денег для имперских амбиций». Так ли это на самом деле?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Не могу не спросить об одном из главных для нашего региона вопроса международной политики. Уже несколько столетий вопрос о черноморских проливах. На той неделе Европейский союз ввел потолок цен на российскую нефть. И у Босфора сразу образовалась пробка из танкеров. Насколько контроль над проливами важен для турецкого великодержавия?

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Безусловно, важен. Контроль над проливами – это один из политических столпов в международном смысле, на котором держится европейская мощь Турции. Обращаю внимание, что турецкие наши партнеры и альтернативные версии рассматривают тоже (канал «Стамбул» и дополнительные еще ветки), которые можно будет использовать. Надежда Сасс:

Босфор и Дарданеллы все еще важны для многих участников. Дмитрий Егорченков:

С другой стороны, обратите внимание, что Турция, например, закрыла проход для военных кораблей, в том числе натовских, в Черное море сейчас. Ей выгодно, России это тоже выгодно, представьте себе, как так получается.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета:

Я хочу обратить внимание, как они закрыли. Они мотивировали, они сказали, что мы не хотим способствовать расширению очага конфликта. Они в данном случае заявили об определенной такой нейтральной миротворческой позиции. Пусть разбираются сами.

Надежда Сасс:

Не можем не обсудить и проблемные места, с которыми сейчас сталкивается Турция. График инфляции в стране за поселение годы. Мы видим срез за последние 5 лет. Тут достаточно критичная ситуация, но об инфляции мы говорим в отношении любого уголка Земного шара. Глядя на экономическую ситуацию, в Турции ряд обозревателей все-таки называют страну Колоссом на глиняных ногах, потому что в отличие от США, России, Ирана, у Турции просто нет денег для имперских амбиций. Так ли это на самом деле?

Алексей Беляев:

Почему возникла эта инфляция? Эта ситуация постковидная. Одной из серьезных частей экономики Турции всегда был туризм. Вопрос и с ковидными ограничениями эту отрасль очень сильно подкосил, плюс сегодняшний конфликт. У Турции тоже есть заинтересованность в его прекращении, потому что взаимная торговля ослабляется в данном случае из-за конфликта России с Украиной. Это одно из слабых мест политики Эрдогана – политика в области инфляции, невозможность сдержать курс лиры. Здесь очень многое не зависит от причин внутри Турции. Это чисто внешние причины. Еще я хотел бы обратить внимание, что все-таки Турция умеет эти моменты каким-то образом минимизировать, найти замену. Да, лира растет, но при этом, несмотря на определенное падение ВВП, Турция сегодня благодаря построенным газопроводам является необходимым союзником для той же Европы, потому что, несмотря на все антироссийские санкции со стороны Европы, газ и нефть они все равно хотят получать. Турция в данном случае им нужна. За этот счет Турция пытается приобрести определенные дивиденды, перепродавая чужие ресурсы. Еще есть момент. Не забываем, что Турция является серьезным форпостом на пути миграции. За то, что она сдерживает на своей территории мигрантов, получает по 3 миллиарда долларов от Европы ежегодно. Надежда Сасс:

Многие эксперты рассуждают: девальвация лиры, крайне сложное финансовое положение подтолкнут турок к тому, чтобы идти на поклон к МВФ, либо они будут продолжать играть свою игру?