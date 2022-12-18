«Я не прогнозирую на ближайших выборах поражение Эрдогана». Почему эксперт в этом уверен?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Мы сегодня говорим об эре, которая грядет, которая перекраивает привычную миросистему. Это эра сильных лидеров. Мы вспоминаем лидеров Республики Беларусь, Турции. Без Эрдогана Турция сможет ли вернуться к роли крупного, довольно сильного, но достаточно тихого государства? Потому что грядущие выборы многих подталкивают к рассуждениям, есть ли Турция без Эрдогана?

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета:

С одной стороны, Турции очень сильно повезло, что у нее в нужное время, в нужном месте появился такой сильный лидер. С другой стороны, думаю, речь идет не столько о проигрыше, сколько об уходе по каким-то другим причинам Эрдогана. И появится другой. Он появится, потому что сама система будет это вынуждать. Я не прогнозирую на ближайших выборах поражение Эрдогана. Надежда Сасс:

Сейчас хотелось бы сообщить информацию об основных оппонентах Эрдогана на предстоящих выборах. Детали на экране.

Надежда Сасс:

Действительно, Экрем Имамоглу мог бы набрать около 46 %, но уже не наберет, потому как в Турции приговорили к двум годам и семи месяцам оппозиционного мэра Стамбула по обвинению в оскорблении представителей ЦИКа. Дмитрий, как вы считаете, что это такое? Как это воспринимать? Это расправа с оппонентами или это такие правила игры?

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Жесткая политическая борьба в Турции продолжается. Действительно, в годы, когда у власти находился господин Эрдоган, Турция была довольно стабильным политическим образованием. Но не надо забывать, что до этого Турция была страной регулярных военных переворотов. Поэтому сегодня позиции Эрдогана устойчивые, но не бесспорные. Значительное количество людей в стране по самым очевидным причинам, прежде всего экономическим, хотели бы: а давайте посмотрим что-то новое, может быть, получится. Но не надо думать, что это новое будет обязательно прозападное. Есть ли в Турции либерально-западный фланг? Присутствует, особенно в крупных городах. Но на общем уровне турецких избирателей он не столь значителен. Поэтому если (но это вряд ли) на следующих выборах Эрдоган вдруг уйдет, то к власти придет что-то очень похожее. Это тоже будут консервативные силы в связке с националистами, как оно сейчас и действует. Не надо забывать, что не только партия «Справедливости и развития» возглавляет Турцию, а это коалиция еще и с националистами.