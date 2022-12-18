Дмитрий Егорченков: «Отношения между Россией и Турцией – это прекрасный пример того, как в реальности выглядит многополярность»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Дмитрий, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какую свою игру может сыграть Минск в непростых, но крайне необходимых на данный момент взаимоотношениях между Анкарой и Москвой? И какую в целом роль Турции вы видите для внешней политики Беларуси?
Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:
Отношения между Россией и Турцией – это прекрасный пример того, как в реальности выглядит многополярность, о которой так много говорят в последние годы. Прежде всего российские специалисты, но уже не только. При такой многополярности необязательно, что ты с партнером соглашаешься во всем, вы с ним стратегические союзники и так далее. У вас могут оставаться зоны, о которых вы, как мы с Турцией, договорились не договариваться. Но эти зоны не мешают нам развивать другие сферы взаимодействия. Например, экономическую. В экономике России и Турции все вполне себе прозрачно и очевидно. Там есть конкуренция, страны периодически выжимают рубильник друг другу, но это нормальная часть взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Это работает на всех уровнях, на межгосударственном тоже. В сфере безопасности у нас была лакуна, но после известных событий в Сирии, когда был сбит российский самолет, обе страны поняли, что в сфере безопасности надо налаживать диалог активнее. Сейчас он появился, сейчас не просто так появляется российское вооружение в Турции. Что очень не нравится натовским партнерам. Тем не менее диалог продолжается.
Надежда Сасс:
Скажите, но вот вы же сами говорите: руководителям НАТО не нравится. Но при этом Турция продолжает те взаимосвязи, которые ей выгодны. Все-таки можно, когда хочется?
Дмитрий Егорченков:
Турция прекрасно понимает, где рычаги воздействия полноценного, в том числе натовского, на Турцию. Попытка госпереворота в итоге не сыграла. Не будем говорить о том, насколько этот переворот был всамделишным. Есть разные версии. Тем не менее она не сыграла. Американцы пытались надавить на турецких партнеров приостановкой контрактов – контракт по авиации военной и так далее. Получилось у них это? Не вполне.
Алексей Беляев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета:
Турция ответила, сказала: а мы тогда закроем вашу военную базу, и все. И не будет базы.
Дмитрий Егорченков:
Совершенно верно. А европейцы отказали Турции в поставках, например, продукции Rheinmetall для целей военной промышленности. Что получили европейцы? Потерю контракта. Турция ушла в Азию за примерно тем же. Возвращаясь к вопросу о Беларуси. Беларусь – тоже суверенный, нормальный, предсказуемый игрок в сфере международных отношений. Конечно, значительно более близкий для России по естественным причинам. И в данном случае вот эти союзнические по-настоящему отношения между Москвой и Минском, Союзное государство между Москвой и Минском позволяет нам в очень многих моментах оказывать не давление (это неправильное слово) на Турцию, а выступать с общих позиций, давая понять Анкаре, где границы, до которых Анкара может дойти. Подчеркну, Турция – это (турки сами не любят так говорить) восточная система власти. Она про лидерство и она про постоянное прощупывание партнера. Давайте так скажем. Турция возьмет ровно столько, сколько партнер им даст. В данном смысле и Россия, и Беларусь всякий раз Турции показывают: здесь нам выгодно, а здесь невыгодно, идите назад.
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