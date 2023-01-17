Во Франции вспыхнул пожар на складе с литиевыми батареями

Новости Франции. Крупный пожар вспыхнул на складе с литиевыми батареями во французском городке Гран-Курон. Над зданием поднялся многометровый столб пламени с едким дымом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарным пока не удается справиться с огнем, который уже перекинулся на соседнее помещение, где хранятся около 70 тысяч автомобильных шин. По словам очевидцев, все происходящее напоминает «огненный ад». Специалисты опасаются, что местных жителей потребуется эвакуировать из-за возможного выброса ядовитых веществ. Литий при горении может быть очень токсичным.