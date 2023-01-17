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Во Франции вспыхнул пожар на складе с литиевыми батареями

17 января 2023 07:18
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Новости Франции. Крупный пожар вспыхнул на складе с литиевыми батареями во французском городке Гран-Курон. Над зданием поднялся многометровый столб пламени с едким дымом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции вспыхнул пожар на складе с литиевыми батареями-1

Пожарным пока не удается справиться с огнем, который уже перекинулся на соседнее помещение, где хранятся около 70 тысяч автомобильных шин. По словам очевидцев, все происходящее напоминает «огненный ад». Специалисты опасаются, что местных жителей потребуется эвакуировать из-за возможного выброса ядовитых веществ. Литий при горении может быть очень токсичным.

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# Пожар # Новости Франции # Фотофакт

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