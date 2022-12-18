«Турция нужна всем». Это многовекторность или просто хитрость?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Многие эксперты, наблюдатели отмечают, что сегодня Турция стала главным бенефициаром острейшего за многие десятилетия кризиса системы международных отношений. Турция нужна всем: и Западу, и России, и Украине, и Китаю, и арабским соседям. При этом в отношениях с каждым из игроков Турция ведет себя крайне мудро и умеет получать от каждого то, что ей нужно. Как можно описать эту политику? Это политика многовекторности, о которой мы часто любим говорить, считается, что это залог успешного и разумного развития государства?
Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:
Руководство Турции очень хорошо осознает, что для неоосманистского проекта у нее не хватает как минимум одного – ресурсов. Для получения этих ресурсов Турция использует технологию хаба, кода ресурсы стекаются в Турцию, когда чужие ресурсы очень часто можно использовать для достижения собственных целей. Это нормальная политика с точки зрения того места в современных международных отношениях, которое Турция занимает. Вы правильно отметили, Турция – очень удобный партнер и для Запада, и для Востока, и для России. Конечно, турецкие руководители хорошо это осознают и изо всех сил пользуются этим.
Алексей Беляев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета:
Говоря о многовекторности, надо понимать, что у Турции есть ряд обязательств. Во-первых, Турция – яркий член НАТО, одна из сильнейших армий НАТО. Соответственно, стратегия Турции в военном плане должна рассматриваться через стратегию НАТО. Поэтому для той же Российской Федерации, для Беларуси, которая в союзе с Российской Федерацией, с военной точки зрения Турция должна рассматриваться как противник. Не надо об этом забывать, не надо думать, что здесь мы своей многовекторностью можем что-то изменить. Во-вторых, когда мы говорим о многовекторности, все-таки Турция, несмотря на длительное ожидание под дверями ЕС, вроде и забыли уже, что их должны в Евросоюз принять, но Турция все-таки ориентируется прозападно. И в своей экономической политике, видно в структуре ее экономики, торговых отношений. Поэтому многовекторность существует только в том плане, что Турция свои интересы в этих условиях пытается применить в отношении стран, которые союзниками для нее считаться не могут.
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