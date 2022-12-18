«Турция нужна всем». Это многовекторность или просто хитрость?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Многие эксперты, наблюдатели отмечают, что сегодня Турция стала главным бенефициаром острейшего за многие десятилетия кризиса системы международных отношений. Турция нужна всем: и Западу, и России, и Украине, и Китаю, и арабским соседям. При этом в отношениях с каждым из игроков Турция ведет себя крайне мудро и умеет получать от каждого то, что ей нужно. Как можно описать эту политику? Это политика многовекторности, о которой мы часто любим говорить, считается, что это залог успешного и разумного развития государства?