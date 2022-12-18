«Россия и Турция имеют много общего». Поэтому они могут забыть про Запад?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Россия и Турция имеют много общего. Обе страны исторически имеют элиты, которые брали пример с Европы, но никогда не принадлежали к ней полностью. Обе старались интегрироваться с Западом, но их отталкивали. Не считаете ли вы, что сейчас такой поворотный момент, когда Турция, как и Россия, может оставить свои бесплодные устремления в Европу и посмотреть на Восток?
Аттила Демко, эксперт по политике безопасности, экс-дипломат (Венгрия):
И Россия, и Турция – имперские страны. В том смысле, что у них достаточно долгая история существования в качестве империи. Они никогда не пытались вступить в Европу так же, как страны поменьше пытаются это сделать. Поэтому нельзя сравнивать Турцию с Сербией по размеру, по менталитету. Есть идея османизма. Да, Турция сама по себе является силой, как и Россия. Она не подходит по формату в ЕС, потому что ЕС организован по-другому. Это обычно союз стран поменьше. Конечно же, есть Германия, Франция. Но Германия уже оставила свои исторические амбиции и интегрировалась в европейское пространство. У Франции все немножко иначе, но у Турции есть очень четкое ощущение собственной миссии, и я не уверен, что она хорошо подойдет Европе. Конечно же, у России тоже есть ощущение своей миссии, и сейчас у нас с Россией кризис.
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