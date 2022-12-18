«Россия и Турция имеют много общего». Поэтому они могут забыть про Запад?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Россия и Турция имеют много общего. Обе страны исторически имеют элиты, которые брали пример с Европы, но никогда не принадлежали к ней полностью. Обе старались интегрироваться с Западом, но их отталкивали. Не считаете ли вы, что сейчас такой поворотный момент, когда Турция, как и Россия, может оставить свои бесплодные устремления в Европу и посмотреть на Восток?