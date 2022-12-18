Турцию не впускают в ЕС из-за Эрдогана? Рассказал экс-дипломат Венгрии

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

За последние несколько лет мы уже забыли, что Турция все еще обладает статусом кандидата на членство в Евросоюзе. Процесс был заблокирован. Судя по всему, Эрдогана больше это не интересует. Представим себе, что Эрдоган проиграет выборы в следующем году. Можем мы представить себе, что ЕС наконец-то примет Турцию в качестве одной из стран-участниц? Либо проблема не в Эрдогане?

Аттила Демко, эксперт по политике безопасности, экс-дипломат (Венгрия):

Думаю, что есть уже определенная усталость от расширения в ЕС. Существует экономический кризис. Он продолжается в настоящее время. Если Эрдоган проиграет выборы, если его партия проиграет выборы, думаю, что есть шанс, что переговоры с Турцией вновь будут открыты, но это займет очень долгое время. В настоящем формате ЕС не готов принимать новых членов. Если так все же произойдет, то, наверное, сначала пойдут балканские страны, затем Украина и Молдова, которые тоже подались на членство. Есть очень долгий список ожидания кандидатов. К сожалению, многие страны ЕС не очень терпеливые. Если мы посмотрим хотя бы на то, что произошло на этой неделе, Румыния и Болгария не смогли вступить в зоны Шенгенского соглашения, которые позволяют свободное перемещение в рамках ЕС. Наложили вето Австрия и Нидерланды. Некоторые европейские страны против дальнейшего расширения. Даже члены ЕС, такие как Румыния и Болгария, не смогли получить то, что они заслуживают, а именно членство в зоне Шенген.

Надежда Сасс:

Для европейских бюрократов кандидатура Турции на вступление в ЕС сейчас непривлекательная в силу неудобной позиции Эрдогана. Если вдруг в предстоящих выборах он не одержит победу, тогда, возможно, продолжится диалог. Хотя, глядя на крах прежней успешной конструкции под названием «Европейский союз», глядя на те кризисы, с которыми он сегодня сталкивается, ведь это снежный ком, который только сейчас набирает обороты, есть ли вообще желание у сегодняшней Турции быть частью этого союза?