Турцию не впускают в ЕС из-за Эрдогана? Рассказал экс-дипломат Венгрии
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
За последние несколько лет мы уже забыли, что Турция все еще обладает статусом кандидата на членство в Евросоюзе. Процесс был заблокирован. Судя по всему, Эрдогана больше это не интересует. Представим себе, что Эрдоган проиграет выборы в следующем году. Можем мы представить себе, что ЕС наконец-то примет Турцию в качестве одной из стран-участниц? Либо проблема не в Эрдогане?
Аттила Демко, эксперт по политике безопасности, экс-дипломат (Венгрия):
Думаю, что есть уже определенная усталость от расширения в ЕС. Существует экономический кризис. Он продолжается в настоящее время. Если Эрдоган проиграет выборы, если его партия проиграет выборы, думаю, что есть шанс, что переговоры с Турцией вновь будут открыты, но это займет очень долгое время. В настоящем формате ЕС не готов принимать новых членов. Если так все же произойдет, то, наверное, сначала пойдут балканские страны, затем Украина и Молдова, которые тоже подались на членство. Есть очень долгий список ожидания кандидатов. К сожалению, многие страны ЕС не очень терпеливые. Если мы посмотрим хотя бы на то, что произошло на этой неделе, Румыния и Болгария не смогли вступить в зоны Шенгенского соглашения, которые позволяют свободное перемещение в рамках ЕС. Наложили вето Австрия и Нидерланды. Некоторые европейские страны против дальнейшего расширения. Даже члены ЕС, такие как Румыния и Болгария, не смогли получить то, что они заслуживают, а именно членство в зоне Шенген.
Надежда Сасс:
Для европейских бюрократов кандидатура Турции на вступление в ЕС сейчас непривлекательная в силу неудобной позиции Эрдогана. Если вдруг в предстоящих выборах он не одержит победу, тогда, возможно, продолжится диалог. Хотя, глядя на крах прежней успешной конструкции под названием «Европейский союз», глядя на те кризисы, с которыми он сегодня сталкивается, ведь это снежный ком, который только сейчас набирает обороты, есть ли вообще желание у сегодняшней Турции быть частью этого союза?
Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:
Начнем с социологии. Долгое время турецкие граждане делились примерно на три части: за вступление, против вступления, не определился. В последние несколько лет устойчивая тенденция, что больше 50 % граждан Турции не очень стремится в ЕС. Я подозреваю, что если мы сейчас проведем глубокую социологию в моменте, то этих граждан окажется еще меньше. Турция много лет стояла у дверей ЕС, пыталась как-то договориться с евробюрократией, а та с Турцией всегда общалась несколько свысока, выставляла длинный список условий. Самое главное, что она делала: она никогда не показывала весь список. У турецких руководителей уже было ощущение: а какие будут следующие требования, что мы должны сделать? Куда-то уйти всей страной, ввести ЛГБТ-пропаганду у себя на официальном уровне – что мы должны сделать? Турки очень долгое время говорили: вы нам дайте эти условия целиком, может, мы сможем им соответствовать. А теперь ситуация изменилась. Для Турции ЕС уже не является настолько привлекательным объектом для вступления. С точки зрения экономики, таможенный союз Турции и ЕС действует. Турция свои экономические бонусы продолжит получать. Более того, в нынешних условиях количество этих бонусов будет нарастать. Но участие Турции в политической структуре ЕС сейчас туркам кажется излишним. Они видят, что самостоятельность европейских государств (членов ЕС) неизменно падает, они все больше попадают под прямой диктат заокеанских своих покровителей в той или иной форме. Поэтому Турция, наверное, сейчас вступать в ЕС не готова, но задумывается о вступлении Европейского союза в Турцию. Это было бы для турецкой стороны крайне привлекательно.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Россия и Турция имеют много общего». Поэтому они могут забыть про Запад?
«Турция нужна всем». Это многовекторность или просто хитрость?
Турция хочет возродить Османскую империю? Вот как ответили специалисты