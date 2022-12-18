Турция хочет возродить Османскую империю? Вот как ответили специалисты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета: Мы наблюдаем, что нынешний президент Турции не скрывает своих неоосманских устремлений. Его политика выстраивания сегодня сильной Турции в тех условиях, когда мировые гегемоны дерутся между собой, переделивают власть на высшем уровне, а Турция пользуется этим моментом, чтобы укрепить себя как серьезную региональную державу. Мы видим, что при Эрдогане значительно расширилось и военное присутствие в ряде государств, мы видим, что Эрдоган очень удачно использует современные углеводородные споры в своих интересах, и то, что были проложены через Турцию крупнейшие газопроводы («Турецкий поток», «Голубой поток»), превратило Турцию в очень серьезного игрока в этом плане. Мы видим, что Эрдоган сумел подавить внутреннюю оппозицию после 2016 года, поэтому сегодня его политическая власть достаточно сильна.

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Идея Османской империи уже возродилась. Сегодняшняя Турция, как говорят очень многие специалисты, – страдает с двумя синдромами. Один из них – синдром имперскости. Синдром в данном смысле не негативная коннотация, а просто описание анамнеза некоторого. Неоосманистская идеология в Турции сейчас фактически является государственной. Турция активно стремится в тех зонах, в которых когда-то была сильна Османская империя, активнее присутствовать. В экономике, в политике, в сфере безопасности, что очень важно для Турции, в смысловой и идеологической сфере Турция прилагает огромное количество усилий. Очень часто эти усилия даже выходят за пределы исторической карты Османской империи. Второй важный синдром – это синдром ущемленности. Турция чувствует, что она недооценена в мировых делах, она вполне откровенно говорила о том, что, например, современная система ООН должна быть изменена, что, как говорят турецкие политики, «мир больше пяти». В свое время американцы очень радовались этому, думая, что разговор идет об исключении России из Совета Безопасности ООН, но потом турецкие товарищи объяснили, что и американцев это тоже касается.

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