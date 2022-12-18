У кого красный уровень опасности, так это в Сербии, где ситуация накаляется чуть ли не второй месяц. Беспорядки начались еще осенью, когда власти Косово объявили принудительную перерегистрацию сербского меньшинства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это стало поводом для массовых протестов, когда сербы перекрывали автомобильные дороги, а в ответ в боевую готовность был приведен косовский спецназ. Американцы тогда выступили посредниками и предложили заморозить ситуацию. Но решение не нашли, и через два месяца Косово опять на грани беспорядков. Сербия выступает против действий Косово, но она окружена кольцом из членов НАТО, поэтому в страну невозможно обеспечить ни воздушный, ни сухопутный коридор. Что сильно сковывает действия России. В Косово это хорошо понимают и ведут себя нагло.

В четверг, 15 декабря, Приштина направила заявку на вступление в ЕС. Точно так же сделала и Украина, то есть понятно, кто стоит за этим. Но по условиям Дейтонских соглашений, которые завершили войну в Югославии, Косово не имеет права обращаться ни в какие международные организации с требованием о вступлении. То есть это прямое нарушение условий перемирия, но, как и в случае с Минскими соглашениями, их никто не собирается соблюдать.