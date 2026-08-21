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Трамп не поддержал просьбу Киева по Starlink – FT

21 августа 2026 12:11
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Трамп не поддержал просьбу Киева по Starlink – FT-0

Глава Белого дома Дональд Трамп не поддержал желание Киева применять беспилотники со связью Starlink с целью атак на российские территории, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Издание располагает информацией о том, что Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой обсудить с Илоном Маском возможность получения ВСУ права использовать Starlink за пределами своих границ. Как указали присутствовавшие во время встречи в Овальном кабинете, американский лидер воздержался от точного ответа по этому вопросу. Предположительно, с его стороны такой план поддержан не был, сказано с тексте.

Ранее в журнале Atlantic сообщалось, что Маск не хочет задействовать свои спутниковые технологии для целей подобного рада из-за опасения эскалации конфликта.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский # Илон Маск

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