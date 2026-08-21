ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Зеленое Запорожской области

В Швейцарии при пожаре в отеле пропали без вести 5 человек

По данным экстренных служб, огонь вспыхнул на верхнем этаже здания и стал быстро распространяться. Из‑за высокой температуры обрушились лестничные клетки, поэтому спасателям пришлось разбирать крышу, чтобы попасть внутрь.