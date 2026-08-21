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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Зеленое Запорожской области

21 августа 2026 11:27
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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Зеленое Запорожской области-0

Российские войска взяли под контроль н. п. Зеленое в Запорожской области, пишет РИА Новости.

Минобороны информирует, что бойцы подразделений группировки «Восток» установили контроль над территорией села Зеленое в Запорожской области.

В течение недели военнослужащие «Востока» ликвидировали 2 танка, 15 ББМ, 54 машины, 4 орудия полевой артиллерии и 7 станций РЭБ ВСУ.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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