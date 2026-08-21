Российские войска взяли под контроль н. п. Зеленое в Запорожской области, пишет РИА Новости.
Минобороны информирует, что бойцы подразделений группировки «Восток» установили контроль над территорией села Зеленое в Запорожской области.
В течение недели военнослужащие «Востока» ликвидировали 2 танка, 15 ББМ, 54 машины, 4 орудия полевой артиллерии и 7 станций РЭБ ВСУ.
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