ЕС отказался давать еще €220 млн на поддержку украинских фермеров

Брюссель не стал выделять Украине дополнительные €220 млн для поддержки фермеров, пострадавших из‐за остановки работы одесских портов, пишет ТАСС.

С соответствующим запросом к ЕС обратилось Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в интервью украинскому изданию «Европейская правда» сообщил о решении отказать на запрос Киева. По его словам, ЕК обозначила возможные направления помощи аграрному сектору, однако это каснется уже действующих инструментов. Как указывается, украинские фермеры продолжают получать поддержку со стороны Брюсселя: им субсидируют процентные ставки по кредитам. Такая помощь реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами.

С 22 июля порты Большой Одессы – Одесса, Черноморск и Южный – остановили обслуживание иностранных грузовых судов. Именно через эти порты ранее проходил основной объем экспорта украинских зерновых и продукции металлургических предприятий. Ситуация существенно осложняет работу аграрного сектора страны.

Стоимость газа в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубометров

Фото: Pinterest