ФСБ РФ под Мурманском задержала иностранца за попытку запустить БЛА в Москве

Сотрудники ФСБ РФ задержали иностранного гражданина, пытавшегося запустить FPV-дрон в Москве, пишет РИА Новости.

Ведомство сообщает, что мужчина задержан в момент следования в сторону российско-норвежской границы – ему вменяется факта несоблюдения правил въезда (прохода) в погранзону.

Согласно информации ведомства, задержанный в 2023 году посредством мессенджера Telegram вышел на связь со спецслужбами Украины. Ему было дано задание, в соответствии с которым он приехал в Москву и занимался организацией наблюдения за везущими нефтепродукты ж/д составами, зданиями органов государственного управления и транспортной инфраструктуры при помощи БПЛА.

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