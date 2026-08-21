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В Швейцарии при пожаре в отеле пропали без вести 5 человек

21 августа 2026 11:00
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Как минимум 8 человек пострадали при сильном пожаре в отеле швейцарского города Тузис. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще пятеро до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии при пожаре в отеле пропали без вести 5 человек-2

По данным экстренных служб, огонь вспыхнул на верхнем этаже здания и стал быстро распространяться. Из‑за высокой температуры обрушились лестничные клетки, поэтому спасателям пришлось разбирать крышу, чтобы попасть внутрь. Из задымленных помещений удалось вывести 14 человек. Сколько всего постояльцев находилось в отеле в момент ЧП, пока неизвестно. Огонь полностью уничтожил гостиницу и расположенный в том же здании ресторан. Сейчас следователи устанавливают причины возгорания.

# Швейцария

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