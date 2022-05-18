Вся надежда на правительство. В Латвии украинских детей могут лишить временного жилья

Новости Латвии. Нелегко приходится чужакам в Латвии. Украинские беженцы там могут остаться без жилья. Хуже всего ситуация с детьми, которые приехали в прибалтийскую республику без родителей. Они будут вынуждены жить на улице, если местное правительство им не поможет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в мае у многих беженцев заканчивается трехмесячный срок пребывания в Латвии. На протяжении этого времени украинцы могли покрывать свои расходы на проживание благодаря финансовой поддержке со стороны местных самоуправлений. После истечения 90 дней такая денежная подпитка сворачивается. И теперь латвийское правительство должно определить, на какую помощь могут рассчитывать украинские беженцы в дальнейшем. В результате тысячи людей не знают, как будут оплачивать жилье, ведь большинству из них так и не удалось найти работу. А те, у кого она есть, получают настолько мало, что этого не хватит даже на аренду. В итоге многие переселенцы будут вынуждены искать убежище в приютах.