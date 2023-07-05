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Times: у НАТО остался всего один год на принятие Украины до победы Трампа в США

05 июля 2023 09:07
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У НАТО есть год, чтобы принять Украину в свои ряды до того момента, как Дональд Трамп может вернуться на пост президента США. Об этом сообщает журналист Роджер Бойес из британской газеты The Times, пишет РИА Новости.

Он указывает, что у НАТО есть время до 2024 года, когда Альянс будет справлять свое 75-летие, а также обращает внимание на приближающийся саммит в Вашингтоне, который может оказаться последним для Джо Байдена. Бойес полагает, что если Трамп вернется в Белый дом, то Украина более не сможет рассчитывать на поддержку Запада. Он также призывает ускорить вступление Украины в НАТО и найти для нее хотя бы временные гарантии до завершения этого процесса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на получение приглашения на саммит НАТО в июле, но до сих пор не добился позитивного отклика. 

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно отслеживает происходящее, и напомнил, что желание Украины вступить в НАТО было одной из причин конфликта.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков # Дональд Трамп

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