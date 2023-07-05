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Путин: показатели российской экономики превзошли все ожидания

05 июля 2023 08:14
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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на удачное урегулирование всех поставленных задач экономической сфере, отметив, что российские показатели превзошли ожидания, пишет РИА Новости.

Несмотря на введенные санкции, состояние экономики страны продолжает уверенно восстанавливаться. Рост ВВП за пять месяцев этого года составил 0,6%, а по сравнению с прошлым годом – 5,4%. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что власти уверены в достижении более чем 2% роста ВВП к концу года, в первую очередь благодаря развитию обрабатывающей промышленности. Инфляция на начало июля составила 3,4%. Ожидается, что годовая инфляция в Российской Федерации не превысит 5%. Уровень безработицы в стране составил 3,1-3,2%.

# Экономика

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