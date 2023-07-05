Румыния хочет разместить войска ФРГ на своей территории из-за провала контрнаступления ВСУ

В связи с провалами украинской армии в проведении контрнаступления, немецкие военные должны постоянно присутствовать на территории Румынии. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чиолаку, пишет РИА Новости.

Он высказал надежду, что вскоре решение по этому вопросу будет вынесено совместно с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Решение о размещении немецких формирований связано с потребностью укрепления восточного фланга НАТО.

Неделю назад глава Министерства обороны Германии Борис Писториус объявил о полной готовности Германии направить в Литву постоянную боеспособную бригаду из четырех тысяч солдат для поддержки восточного фланга Альянса.