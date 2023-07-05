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Аналитик Ламеса: США защищают свободу слова лишь тогда, когда им это выгодно

05 июля 2023 08:29
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США утверждают, что защищают свободу слова, но на самом деле сужают возможности выражения альтернативной точки зрения. Об этом заявил аргентинский аналитик Кристиан Ламеса, пишет РИА Новости.

Он привел ряд примеров, включая случаи Александра Ионова, Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, которые подвергаются преследованиям и угрозам со стороны Соединенных Штатов. Ламеса также обратил внимание на то, что Америка отрицает российскую резолюцию ООН, осуждающую восхваление нацизма, и не признает свободы слова в отношении символов советской эпохи. 

Он особо подчеркнул, что Штаты защищают право на свободу слова только тогда, когда оно отвечает их собственным взглядам, а это является проявлением лицемерия.

# Международная политика

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