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Глава Минфина Германии призвал все министерства к экономии

21 августа 2025 16:52
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В Германии нашли способ, как бороться с нищетой. Нищетой бюджета. Для того чтобы залатать громадную финансовую дыру в казне, вице-канцлер страны, он же и глава Минфина, призвал, вернее, приказал всем министерствам найти возможности экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

И это скорее крик отчаяния министра финансов. И его можно понять, ведь кому, как не главе ведомства, знать о плачевном состоянии государственной казны. Ее дефицит составил около 30 миллиардов евро. Промышленность вытянуть эту проблему больше не может, потому как сама переживает далеко не лучшие времена из-за экономических проблем, вызванных ростом расходов, падением доходов и невостребованностью продукции. Учитывая ситуацию, для решения проблемы, похоже, все способы хороши.

Глава Минфина Германии призвал все министерства к экономии-2

Ларс Клингбайль, вице-канцлер, министр финансов Германии:
Теперь я ожидаю, что каждый министр проанализирует свой бюджет и определит, где можно сэкономить. Граждане должны чувствовать, что каждый вносит свой вклад в сокращение дефицита. Это касается и людей с высокими доходами.  В нынешней сложной бюджетной ситуации не может быть никаких запретов.

Глава Минфина не исключил повышения налогов для богатых граждан ФРГ, несмотря на мощную критику этого решения многих политиков и партий. Но тут надо отметить особенность ситуации. При большом дефиците бюджета расходы на оборону в следующем году увеличатся примерно до 90 миллиардов евро. Такая вот расстановка приоритетов.

# Новости Германии

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