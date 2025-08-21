Глава Минфина Германии призвал все министерства к экономии

В Германии нашли способ, как бороться с нищетой. Нищетой бюджета. Для того чтобы залатать громадную финансовую дыру в казне, вице-канцлер страны, он же и глава Минфина, призвал, вернее, приказал всем министерствам найти возможности экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это скорее крик отчаяния министра финансов. И его можно понять, ведь кому, как не главе ведомства, знать о плачевном состоянии государственной казны. Ее дефицит составил около 30 миллиардов евро. Промышленность вытянуть эту проблему больше не может, потому как сама переживает далеко не лучшие времена из-за экономических проблем, вызванных ростом расходов, падением доходов и невостребованностью продукции. Учитывая ситуацию, для решения проблемы, похоже, все способы хороши.