В Калифорнии снежный покров местами достиг 30 сантиметров

Новости США. Сильный снегопад обрушился на Калифорнию. В некоторых районах американского штата снежный покров достигает почти 30 сантиментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные службы не успевают очищать дороги. Из-за ветра десятки тысяч людей остались без электричества. А многие водители оказались в снежном плену между оборванными линиями электропередачи. Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 декабря, шторм переместится на восток.