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В Калифорнии снежный покров местами достиг 30 сантиметров

11 декабря 2022 14:55
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Новости США. Сильный снегопад обрушился на Калифорнию. В некоторых районах американского штата снежный покров достигает почти 30 сантиментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Калифорнии снежный покров местами достиг 30 сантиметров-1

Коммунальные службы не успевают очищать дороги. Из-за ветра десятки тысяч людей остались без электричества. А многие водители оказались в снежном плену между оборванными линиями электропередачи. Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 декабря, шторм переместится на восток.  

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# Погода # Новости США # Фотофакт

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