В Евросоюзе спорят о введении потолка на российский газ

Новости Бельгии. В Евросоюзе до сих пор не могут договориться о потолке цен на российский газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 государств, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, потребовали снизить стоимость голубого топлива. Таким образом они намерены смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. Однако Германия, Дания и другие страны по-прежнему категорически против. Напомним, ранее Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты в размере 60 долларов за баррель. На этом фоне Москва рассматривает вариант полного прекращения поставок черного золота.