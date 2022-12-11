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В Евросоюзе спорят о введении потолка на российский газ

11 декабря 2022 10:57
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Новости Бельгии. В Евросоюзе до сих пор не могут договориться о потолке цен на российский газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Евросоюзе спорят о введении потолка на российский газ-1

12 государств, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, потребовали снизить стоимость голубого топлива. Таким образом они намерены смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. Однако Германия, Дания и другие страны по-прежнему категорически против. Напомним, ранее Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты в размере 60 долларов за баррель. На этом фоне Москва рассматривает вариант полного прекращения поставок черного золота.  

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# Газ # Фотофакт

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