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Из-за мощного снегопада в Москве были задержаны около 60 авиарейсов

11 декабря 2022 10:54
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Новости России. На Москву обрушился мощный снегопад. За несколько часов выпало больше 20 % месячной нормы осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за мощного снегопада в Москве были задержаны около 60 авиарейсов-1

В столичных аэропортах были задержаны около 60 рейсов, еще 6 отменены. Завалены снегом и районы мегаполиса. Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. В первую очередь они чистят тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к метро. В уборке снега задействованы более 500 единиц спецтехники. При этом синоптики предупреждают, что снегопад еще не достиг своего пика.  

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# Погода # Новости России # Фотофакт

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