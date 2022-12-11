Из-за мощного снегопада в Москве были задержаны около 60 авиарейсов

Новости России. На Москву обрушился мощный снегопад. За несколько часов выпало больше 20 % месячной нормы осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичных аэропортах были задержаны около 60 рейсов, еще 6 отменены. Завалены снегом и районы мегаполиса. Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. В первую очередь они чистят тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к метро. В уборке снега задействованы более 500 единиц спецтехники. При этом синоптики предупреждают, что снегопад еще не достиг своего пика.