Кирилл Стремоусов, заместитель главы ВГА Херсонской области:

Сегодня Россия меняется. Россия, которая боялась принимать решения на уровне бюрократов, чиновников. Россия, которая дала нам сегодня генерала Суровикина, который не боится принимать решения. Генерал, который не боится говорить то, что на самом деле происходит. Генерал, который несет ответственность за каждого солдата, находящегося на передовой. Я не говорю, что признавать свои ошибки – это хорошо или плохо. Но в то же время есть примеры Первой и Второй мировых войн, когда зарождались у нас Рокоссовские, Жуковы, те, кто на самом деле спасал все те безвыходные ситуации. Поэтому Суровикин для нас герой, человек, который 10 октября показал, что фаза СВО выходит на новый уровень, который вы понимаете. Там уже не пляшут, не танцуют, уже присели, приуныли, потому что все те процессы, про которые много говорили, буквально были выполнены в течение 24 часов и поставлены были на место все те заевшиеся нацисты, которые думали, что для них все это будет просто и легко – заниматься терроризмом.

Если говорить о линии соприкосновения, то нацисты думали, что они, как блогеры, зайдут, снимая каждое село. Вы помните эту браваду, где они наступали, наступали и в конце концов остановились, потому что уперлись в эшелонированную линию обороны, которая выстроена сегодня на подступах ко всей Херсонской области. А те населенные пункты, в которые они зашли и устроили свои зверства, это была обыкновенная буферная зона, где не была у нас выстроена защита. Поэтому сейчас попытки нацистов и массовые, и малочисленные заканчиваются неуспехом, тысячами погибших украинцев, укронацистов и наемников, которые сегодня пришли на нашу русскую землю на немецких танках, австралийских бронемашинах и на всем, что только может двигаться на уровне оборонпрома Запада, который любой ценой хочет кому-то там доказать, что они зайдут в Херсон. Поэтому Херсон под надежной защитой войск, линия обороны усиливается, пополняются ряды мобилизованными ребятами. В общей сложности пока никаких резких продвижений на линии фронта мы не замечаем. Ну а могилизация нацистов продолжается.

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