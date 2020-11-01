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Страны Европы объявляют жёсткие ограничения из-за коронавируса. Некоторые вводят локдаун

01 ноября 2020 13:36
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В Испании, где с 25 октября введен комендантский час и границы между регионами закрыты, который день проходят антиковидные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Выставили пустую посуду, пронесли символический гроб. Как европейцы протестуют против коронавирусных ограничений

Страны Европы объявляют жёсткие ограничения из-за коронавируса. Некоторые вводят локдаун-1

Страны Европы объявляют жёсткие ограничения из-за коронавируса. Некоторые вводят локдаун-3

Полиция применила спецсредства. Десятки человек были задержаны.

Страны Европы объявляют жёсткие ограничения из-за коронавируса. Некоторые вводят локдаун-6

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46 миллионов.

Страны одна за другой объявляют жесткие ограничения.

Так, власти Австрии с 3 по 30 ноября вводят второй локдаун. В стране будут закрыты отели и общепит, студентов и старшеклассников переведут на удаленку. Кроме того, в ночное время вводится комендантский час.

Страны Европы объявляют жёсткие ограничения из-за коронавируса. Некоторые вводят локдаун-9

Жесткий карантин начинает действовать и в Великобритании. С 5 ноября по 2 декабря будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины. В стране число заболевших превысило миллион человек.

Страны Европы объявляют жёсткие ограничения из-за коронавируса. Некоторые вводят локдаун-12

О частичном локдауне объявил и премьер Греции. На месяц закрываются музеи, театры, кафе, повсеместно вводится масочный режим.

Страны Европы объявляют жёсткие ограничения из-за коронавируса. Некоторые вводят локдаун-15

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# Коронавирус # Фотофакт

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