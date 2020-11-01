Страны Европы объявляют жёсткие ограничения из-за коронавируса. Некоторые вводят локдаун

В Испании, где с 25 октября введен комендантский час и границы между регионами закрыты, который день проходят антиковидные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Мадриде демонстранты громили банкоматы, жгли мусорные баки.
Выставили пустую посуду, пронесли символический гроб. Как европейцы протестуют против коронавирусных ограничений
Полиция применила спецсредства. Десятки человек были задержаны.
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46 миллионов.
Страны одна за другой объявляют жесткие ограничения.
Так, власти Австрии с 3 по 30 ноября вводят второй локдаун. В стране будут закрыты отели и общепит, студентов и старшеклассников переведут на удаленку. Кроме того, в ночное время вводится комендантский час.
Жесткий карантин начинает действовать и в Великобритании. С 5 ноября по 2 декабря будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины. В стране число заболевших превысило миллион человек.
О частичном локдауне объявил и премьер Греции. На месяц закрываются музеи, театры, кафе, повсеместно вводится масочный режим.