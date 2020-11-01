Страны Европы объявляют жёсткие ограничения из-за коронавируса. Некоторые вводят локдаун

В Испании, где с 25 октября введен комендантский час и границы между регионами закрыты, который день проходят антиковидные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мадриде демонстранты громили банкоматы, жгли мусорные баки. Выставили пустую посуду, пронесли символический гроб. Как европейцы протестуют против коронавирусных ограничений

Полиция применила спецсредства. Десятки человек были задержаны.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46 миллионов. Страны одна за другой объявляют жесткие ограничения. Так, власти Австрии с 3 по 30 ноября вводят второй локдаун. В стране будут закрыты отели и общепит, студентов и старшеклассников переведут на удаленку. Кроме того, в ночное время вводится комендантский час.

Жесткий карантин начинает действовать и в Великобритании. С 5 ноября по 2 декабря будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины. В стране число заболевших превысило миллион человек.