Выставили пустую посуду, пронесли символический гроб. Как европейцы протестуют против коронавирусных ограничений

В Европе продолжаются протесты против коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риме на акцию протеста вышли владельцы и сотрудники ресторанов. Местом проведения манифестации стал Пантеон. Активисты постелили на земле скатерти и выставили на них пустую посуду, показывая, что ограничительные меры приведут к глубокому кризису.

Тысячи человек, недовольных действиями властей в условиях пандемии, прошли маршем по Берлину. Они пронесли по улицам символический гроб. В стране из-за всплеска заболеваемости на месяц закрывают рестораны, бассейны, косметические салоны, театры и концертные залы.

Противятся ограничениям и испанцы: жители Каталонии, которая одна из первых закрылась на карантин, вновь устроили демонстрацию. Представители ресторанного дела и сферы услуг боятся, что ситуация обернется смертью бизнеса.