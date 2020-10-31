В ВОЗ рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС для пандемии коронавируса

Эксперты ВОЗ рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС на фоне пандемии COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительства должны сделать все возможное, чтобы остановить передачу инфекции.
Эксперты ВОЗ рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС на фоне пандемии COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительства должны сделать все возможное, чтобы остановить передачу инфекции.
Бельгия повторно вводит жесткий карантин: в стране закрываются все магазины, кроме продуктовых. Школьные каникулы продлеваются до середины ноября. В стране мобилизуют всех, у кого есть медицинское образование. Из-за переполненных больниц пациентов с COVID-19 начали отправлять в Германию.
Во Франции вернули режим самоизоляции и систему пропусков.
Между тем во многих европейских городах продолжаются антиковидные протесты. Так, в Барселоне демонстранты собрались в центре города после введения комендантского часа. Протестующие возвели баррикады и стали забрасывать стражей правопорядка мусором и файерами. Полицейские применили слезоточивый газ и дубинки. Есть пострадавшие, десятки человек арестованы.