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В ВОЗ рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС для пандемии коронавируса

31 октября 2020 12:59
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Эксперты ВОЗ рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС на фоне пандемии COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительства должны сделать все возможное, чтобы остановить передачу инфекции.

В ВОЗ рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС для пандемии коронавируса-1

Бельгия повторно вводит жесткий карантин: в стране закрываются все магазины, кроме продуктовых. Школьные каникулы продлеваются до середины ноября. В стране мобилизуют всех, у кого есть медицинское образование. Из-за переполненных больниц пациентов с COVID-19 начали отправлять в Германию.

Во Франции вернули режим самоизоляции и систему пропусков.

В ВОЗ рекомендовали оставить в силе международный режим ЧС для пандемии коронавируса-4

Между тем во многих европейских городах продолжаются антиковидные протесты. Так, в Барселоне демонстранты собрались в центре города после введения комендантского часа. Протестующие возвели баррикады и стали забрасывать стражей правопорядка мусором и файерами. Полицейские применили слезоточивый газ и дубинки. Есть пострадавшие, десятки человек арестованы.

# Коронавирус # Фотофакт

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