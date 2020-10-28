Из-за роста случаев коронавируса многие страны мира усиливают карантинные меры

Новости мира. Очередной антирекорд: в мире зафиксирован самый высокий недельный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество заболевших возросло на более чем 2 миллиона 800 тысяч человек. Комендантский час, до пяти гостей и облегчённый карантин. Как Европа борется с коронавирусом Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Европе, а также Северной и Южной Америке.

На фоне сильнейшего всплеска инфекции власти многих стран вновь вводят жесткие карантинные меры. Так, в Чехии начал действовать комендантский час. Ограничено ночное передвижение граждан. А в Норвегии с 28 октября количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек.