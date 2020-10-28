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Из-за роста случаев коронавируса многие страны мира усиливают карантинные меры

28 октября 2020 08:35
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Новости мира. Очередной антирекорд: в мире зафиксирован самый высокий недельный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество заболевших возросло на более чем 2 миллиона 800 тысяч человек.  

Комендантский час, до пяти гостей и облегчённый карантин. Как Европа борется с коронавирусом

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Европе, а также Северной и Южной Америке.  

Из-за роста случаев коронавируса многие страны мира усиливают карантинные меры-1

На фоне сильнейшего всплеска инфекции власти многих стран вновь вводят жесткие карантинные меры.  

Так, в Чехии начал действовать комендантский час. Ограничено ночное передвижение граждан. А в Норвегии с 28 октября количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек.  

Из-за роста случаев коронавируса многие страны мира усиливают карантинные меры-4

Во Франции между тем самый высокий с апреля суточный показатель смертности от коронавируса. Умерли более 520 человек. Жителей страны, вероятнее всего, также ожидают новые ограничения. О намерении усилить карантин ранее сообщил президент Франции.  

# Коронавирус # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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